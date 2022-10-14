Российские войска оказывают мощное давление на противника в районе Первомайских высоток, а также с юга в населённых пунктах Водяное и Опытное. В результате действий ВС РФ группировка ВСУ была вынуждена отойти на третью линию обороны. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.
"Взломать её лучше всего с запада, а для этого надо опять же брать под контроль район высоток Первомайского", — написал он.
В таком случае украинские войска быстро потеряют и эту линию обороны. Именно поэтому сейчас под Авдеевкой идут ожесточённые бои, объяснил Подоляка.
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