Подоляка: ВСУ отошли на третью линию обороны из-за давления ВС РФ под Авдеевкой

Российские войска оказывают мощное давление на противника в районе Первомайских высоток, а также с юга в населённых пунктах Водяное и Опытное. В результате действий ВС РФ группировка ВСУ была вынуждена отойти на третью линию обороны. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

"Взломать её лучше всего с запада, а для этого надо опять же брать под контроль район высоток Первомайского", — написал он.

В таком случае украинские войска быстро потеряют и эту линию обороны. Именно поэтому сейчас под Авдеевкой идут ожесточённые бои, объяснил Подоляка.