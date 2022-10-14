Стремоусов предупредил об угрозе подтопления Херсонской области

Украинские войска могут попытаться захватить Каховское водохранилище, один берег которого контролируется ВС РФ. Из-за усиленной работы ВСУ по ГЭС на Днепре заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил о реальной угрозе подтопления региона.

"Добиться этого обстрелами у них не получается, поэтому, скорее всего, у них разработан какой-то другой план", — подчеркнул чиновник.

Ранее обозреватель "МК" Сергей Вальченко сообщал, что из-за Дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков президент Зеленский объявлял о важных событиях, намеченных на 14 октября. Поэтому в ближайшие дни Вооружённые силы Украины могут предпринять попытки нападения на Запорожскую АЭС.