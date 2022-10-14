Воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, включая Одессу и Николаев

В пятницу в полдень появились сообщения о масштабной воздушной тревоге в ряде регионов Украины.

Так, тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях. Других подробностей о нанесении ударов пока нет.