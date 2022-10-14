В пятницу в полдень появились сообщения о масштабной воздушной тревоге в ряде регионов Украины.
Так, тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях. Других подробностей о нанесении ударов пока нет.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.