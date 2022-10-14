Власти Херсонской области заявили об отсутствии успешных продвижений ВСУ

Вооружённые силы РФ пресекают все попытки прорыва украинской армии на территории Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

В эфире "России 24" он отметил, что успешных продвижений со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлений не наблюдается. По его словам, утром обстановка в Херсонской области была спокойной.

Как пояснил Сальдо, за последние четыре дня националисты несколько раз пытались небольшими группами перейти к атаке.

"Никаких успешных наступлений ВСУ со стороны Днепропетровской и Николаевской областей в сторону Херсона нет", — подчеркнул врио руководителя региона.

Он также назвал потери среди российских солдат "некритичными".

Ранее Сальдо выступил с обращением к руководству РФ и попросил помочь организовать эвакуацию гражданского населения Херсонской области в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.