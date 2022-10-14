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Власти Херсонской области заявили об отсутствии успешных продвижений ВСУ

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ пресекают все попытки прорыва украинской армии на территории Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Власти Херсонской области заявили об отсутствии успешных продвижений ВСУ

В эфире "России 24" он отметил, что успешных продвижений со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлений не наблюдается. По его словам, утром обстановка в Херсонской области была спокойной.

Как пояснил Сальдо, за последние четыре дня националисты несколько раз пытались небольшими группами перейти к атаке.

"Никаких успешных наступлений ВСУ со стороны Днепропетровской и Николаевской областей в сторону Херсона нет", — подчеркнул врио руководителя региона.

Он также назвал потери среди российских солдат "некритичными".

Ранее Сальдо выступил с обращением к руководству РФ и попросил помочь организовать эвакуацию гражданского населения Херсонской области в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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