Вооружённые силы РФ пресекают все попытки прорыва украинской армии на территории Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В эфире "России 24" он отметил, что успешных продвижений со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлений не наблюдается. По его словам, утром обстановка в Херсонской области была спокойной.
Как пояснил Сальдо, за последние четыре дня националисты несколько раз пытались небольшими группами перейти к атаке.
"Никаких успешных наступлений ВСУ со стороны Днепропетровской и Николаевской областей в сторону Херсона нет", — подчеркнул врио руководителя региона.
Он также назвал потери среди российских солдат "некритичными".
Ранее Сальдо выступил с обращением к руководству РФ и попросил помочь организовать эвакуацию гражданского населения Херсонской области в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.