Командир "Ахмата" Алаудинов: ВС РФ скоро освободят новые населённые пункты в ДНР

В ближайшие дни Вооружённые силы РФ освободят от украинских националистов новые населённые пункты в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командир специальных подразделений "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его мнению, украинские боевики будут вытеснены из Артёмовска 14 или 15 октября. В эфире канала "Россия 1" он отметил, что бойцы РФ активно наступают на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), забирая их укреплённые районы.

Как пояснил Алаудинов, инициатива остаётся на стороне российских военнослужащих.

"Надеюсь, в ближайшие дни мы реально похвастаемся, что часть городов и населённых пунктов перейдут под наш контроль", — указал секретарь Совбеза Чеченской Республики.

Он также подчеркнул: всё идёт именно к такому результату.

Ранее Алаудинов сообщил, что отряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР полностью контролируют ситуацию в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска. Каждый день российские солдаты продвигаются вперёд, уточнил командир спецподразделений.