Белорусский лидер Александр Лукашенко ответил, собирался ли его российский коллега Владимир Путин использовать ядерное оружие против Киева.
По словам президента Белоруссии, западным политикам не стоит "переходить красные линии". Как заявил глава страны, в случае атаки злоумышленников на территорию России Москва способна использовать любое оружие.
"Никогда президент Путин, руководство РФ не ставили перед собой цель применить ядерное оружие на Украине", — подчеркнул Лукашенко, передаёт БелТА.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что США вмешиваются в конфликт на Украине и повышают риск возникновения ядерной войны.
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