Пропагандист Арестович "сбил" 18 высокоточных ракет "Калибр" из 12

Украинский пропагандист, внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, продолжает вещать о победах армии Незалежной.

В очередном своём обзоре фронтовых дел киевский чиновник отчитался о 18 сбитых высокоточных ракетах "Калибр" из 12.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Арестович и ПВО-математика", — прокомментировал подсчёты Арестовича журналист Дмитрий Смирнов.

Пока нет необходимости в массированных ударах, а там видно будет. Из 29 объектов 7 не было поражено, но Министерство обороны добьют до этой цифры постепенно, сказал сегодня на пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин.