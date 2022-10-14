Украинский пропагандист, внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, продолжает вещать о победах армии Незалежной.
В очередном своём обзоре фронтовых дел киевский чиновник отчитался о 18 сбитых высокоточных ракетах "Калибр" из 12.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Арестович и ПВО-математика", — прокомментировал подсчёты Арестовича журналист Дмитрий Смирнов.
Пока нет необходимости в массированных ударах, а там видно будет. Из 29 объектов 7 не было поражено, но Министерство обороны добьют до этой цифры постепенно, сказал сегодня на пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.