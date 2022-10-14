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Маркелов: Путин в Астане напомнил Западу, что готов к жёстким действиям

Силовые структуры

На пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин выступил с рядом громких заявлений.

Маркелов: Путин в Астане напомнил Западу, что готов к жёстким действиям

Политолог, глава коммуникационной компании "Марком" Сергей Маркелов в интервью "Pravda.Ru" прокомментировал выступление главы РФ.

Политтехнолог отметил, что принципиально новых вещей президент не сказал.

"Путин всё меньше говорит о каких-то прямо неожиданных ситуациях. Он сейчас всё больше укрепляет то, что уже заявил. Например, по Евросоюзу: сами себе сделали больно. Раз хотите так, одна нитка "Северного потока-2" свободная, не хотите — ок, это ваша история. Даже в свете последних пяти-шести выступлений — сегодня сказанное — это уже твёрдая позиция России по международной ситуации", — отметил аналитик.

Вместе с этим, Путин отметил, что и на Востоке у нас всё идёт по плану, и обозначил новые усиливающиеся ветки в виде второй нити "Голубого потока", "Силы Сибири".

Важное его обозначение и о принципиальной договорённости с Реджепом Эрдоганом о создании южного хаба, подчеркнул эксперт.

"Это очень крутая история в том смысле, что у нас появляется в южном подбрюшье Европы хороший энергетически узел. И Эрдоган с готов, и Россия готова. Потому что это уже не одни мы будем отдуваться. Если вдруг начнутся какие-то санкции, то это уже, по сути, будут санкции и на Турцию, что совсем меняет и делает более защищенным этот проект", — говорит Маркелов.

Он особо отмечает, что президент показал, что спуска НАТО давать не будет, и как только они от слов поддержки перейдут к реальному физическому участию в СВО, то мало не покажется всем.

По Украине он сделал акцент на том, что будет смотреть за действиями Киева. И если надо будет, массированные атаки станут постоянными.

"Главный идеологический акцент пресс-конференции в Астане — это уточнение и доказательства той картины, которая сейчас транслируется Россией и президент её напомнил всем", — подытожил политолог

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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