Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На счета мобилизованных волгоградцев начали поступать региональные выплаты
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта
Сальдо объяснил, зачем жителям покидать Херсон: чтобы военные сделали своё дело
На 73-м году жизни умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Говорящие головы" Киева врут, что электричество есть, а на самом деле его нет
Nicola Porro: 60% жителей Италии хотят решения конфликта на Украине мирным путём
Картаполов: никаких "облав" на уклонистов в Москве не происходит
Военкор Никитин сообщил об уничтожении укреплений ВСУ в Опытном
После обстрела со стороны Украины в Белгороде горит электроподстанция

Генерал-лейтенант Соболев назвал вручение повесток у метро провокацией

Силовые структуры

По мнению генерал-лейтенанта Виктора Соболева, раздача повесток в военкомат к московских станций метро очень напоминает провокацию.

Генерал-лейтенант Соболев назвал вручение повесток у метро провокацией

Эксперт уверен, что не бывает так, чтобы пытались мобилизовать незнакомых людей прямо на улице, ведь нужно быть уверенным, что тот или иной гражданин действительно подлежит призыву.

"Чтобы повестку вручить, нужно действительно знать, что этот человек является тем, кто подлежит призыву. Просто так кто-то кого-то хватать на улице не будет", — сказал Соболев в беседе с Телеканалом "360".

Генерал-лейтенант напомнил, что повестки выписываются только сотрудниками военкомата, а попытки вручения повесток незнакомым людям на улице вызывает большие сомнения.

Соболев полагает, что это вполне может быть провокацией для того, чтобы создать в городе панику.

Позже в московском военкомате сообщили, что вручение повесток возле метро — это не более чем фейк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
11 ядерных бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 ВКС РФ переброшены к границе с НАТО
Мир. Новости мира
11 ядерных бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 ВКС РФ переброшены к границе с НАТО
Силовые структуры
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины
Ольга Лебедева Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера Ольга Лебедева Сергей Лебедев На войне не только убивают врагов, но и охотятся за произведениями искусства Сергей Лебедев Людмила Черткова The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит Людмила Черткова
Общество
Депутат Морозов предложил расстрелять тех, кто отправил мобилизованных на СВО
Силовые структуры
Коц объяснил обстановку в Запорожье: "Всё случится скоро"
Пушилин: в освобождении ДНР наступает переломный момент
Силовые структуры
Пушилин: в освобождении ДНР наступает переломный момент
Последние материалы
Генерал-лейтенант Соболев назвал вручение повесток у метро провокацией
На счета мобилизованных волгоградцев начали поступать региональные выплаты
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта
Сальдо объяснил, зачем жителям покидать Херсон: чтобы военные сделали своё дело
На 73-м году жизни умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Говорящие головы" Киева врут, что электричество есть, а на самом деле его нет
Nicola Porro: 60% жителей Италии хотят решения конфликта на Украине мирным путём
Картаполов: никаких "облав" на уклонистов в Москве не происходит
Генерал-майор ФСБ: Россия знает, где находится бункер Зеленского
Военкор Никитин сообщил об уничтожении укреплений ВСУ в Опытном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников