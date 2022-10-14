Генерал-лейтенант Соболев назвал вручение повесток у метро провокацией

По мнению генерал-лейтенанта Виктора Соболева, раздача повесток в военкомат к московских станций метро очень напоминает провокацию.

Эксперт уверен, что не бывает так, чтобы пытались мобилизовать незнакомых людей прямо на улице, ведь нужно быть уверенным, что тот или иной гражданин действительно подлежит призыву.

"Чтобы повестку вручить, нужно действительно знать, что этот человек является тем, кто подлежит призыву. Просто так кто-то кого-то хватать на улице не будет", — сказал Соболев в беседе с Телеканалом "360".

Генерал-лейтенант напомнил, что повестки выписываются только сотрудниками военкомата, а попытки вручения повесток незнакомым людям на улице вызывает большие сомнения.

Соболев полагает, что это вполне может быть провокацией для того, чтобы создать в городе панику.

Позже в московском военкомате сообщили, что вручение повесток возле метро — это не более чем фейк.