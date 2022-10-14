Запад рискует, снабжая ВСУ оружием: вооружённые украинцы хлынут в Европу

Европейские страны могут получить вооружённую до зубов Украину, в которой бойцы имеют боевой опыт.

Публицист Иван Новосёлов считает, что в случае даже если победа достанется Украине, спокойные времена на Западе наступят нескоро. Он уверен, что украинцы могут поддаться соблазну заработать лёгкие деньги. По его мнению, жители Незалежной не упустят своего шанса и хлынут в Европу под предлогом воссоединения с семьями.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украину льётся "золотой оружейный дождь".

Журналист привёл в пример ветеранов Вьетнама и Ирака в США, Афганистана и Чечни в России, часть из которых предпочла промышлять противозаконной деятельностью, не сумев встроиться в мирную жизнь.

"Причём преступность — не единственный риск. Не стоит забывать о терроризме. Что если следующий террорист с ПЗРК появится не под Москвой, а где-нибудь в окрестностях Берлина, Парижа или Лондона?" — цитирует слова Новосёлова Телеканал "360".