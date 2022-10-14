Украинцы, радующиеся смертям после теракта и снимавшиеся в Киеве на фоне взорванного Крымского моста, ничем не отличаются от исполнителей и заказчиков.
Об этом сообщил военный эксперт и бывший сенатор Франц Клинцевич.
"Радовались, что при ударе погибли люди. Как может радоваться человек этому? Как можно от этого плясать? Фото в центре Киева, которые были подготовлены, с якобы взорванным мостом (может, что-то у них не по плану пошло), но через полчаса эти копии марок в увеличенном виде стояли в центре Киева, и семьями приходили фотографироваться", — подчеркнул аналитик.
Он отметил, что наступит время, и они будут всячески скрывать это "фотографирование" и пытаться убрать его из Интернета. Но сегодня уже ничего невозможно спрятать. И к этому разговору ещё вернутся. И тот, кто проводил теракт, и тот, кто пляшет на смерти людей, обязательно ответит, на пресс-конференции в Москве сказал глава российского союза "Ветераны Афганистана".
Собраны дела уже на сотни тысяч нацистов для нового "Нюрнберга", сказал Клинцевич.
"В Киеве будет, в Донецке или Луганске — не знаю, но он состоится", — подытожил он.
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