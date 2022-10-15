Строители Минобороны России закончили возведение трёх жилых многоэтажек в Мариуполе и сдали объекты, сообщили в военном ведомстве.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилых многоэтажных дома на 250 квартир в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики", — пояснили в Минобороны РФ.
Отмечается, что готовность жилых домов проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Мариуполь.
Ещё четыре многоэтажки планируют сдать уже к середине ноября.
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