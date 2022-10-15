Ищенко: украинцев нужно заставить думать о спасении семьи, а не о героизме ВСУ

Россия должна продолжить массированные удары по стратегически важным объектам инфраструктуры Украины, заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, такая тактика должна заставить украинце думать о спасении своих семей, а не о геройстве на фронте в составе ВСУ.

Политолог подчеркнул, что российская сторона должна полностью отбить желание идти и "останавливать русские танки".

"Для этого надо не считаясь ни с чем наносить жёсткие удары по инфраструктуре, уничтожать её, делать жизнь невыносимой и заставлять людей думать не о том, как они пойдут на фронт героически русские танки останавливать, а о том, как им семью спасать", — цитирует политолога "Военное дело".

По мнению Ищенко, "гуманная война" должна быть короткой и для этого противника необходимо деморализовать.