Новейшие российские ракеты и беспилотники прошли успешные испытания на Украине

Перспективные модели авиационных ракет и беспилотников от российских конструкторов удачно прошли испытания в ходе специальной военной операции.

"Почти вся линейка перспективных авиационных средств поражения от корпорации "Тактическое ракетное вооружение" была успешно испытана в ходе СВО на Украине", — сообщил журналист и телеведущий Руслан Осташко.

По его словам, активные боевые действия Вооруженных сил РФ привели к "взрывном росту" армейских технологий.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона ВСУ не может справиться с российскими беспилотниками-камикадзе и крылатыми ракетами. Боеприпасы успешно поражают свои цели, тогда как воздушная тревога включается только после первых взрывов.