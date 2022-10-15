Перспективные модели авиационных ракет и беспилотников от российских конструкторов удачно прошли испытания в ходе специальной военной операции.
"Почти вся линейка перспективных авиационных средств поражения от корпорации "Тактическое ракетное вооружение" была успешно испытана в ходе СВО на Украине", — сообщил журналист и телеведущий Руслан Осташко.
По его словам, активные боевые действия Вооруженных сил РФ привели к "взрывном росту" армейских технологий.
Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона ВСУ не может справиться с российскими беспилотниками-камикадзе и крылатыми ракетами. Боеприпасы успешно поражают свои цели, тогда как воздушная тревога включается только после первых взрывов.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.