Штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации почти 1 миллион 150 тысяч, но из этого количества необходимо "убрать" некоторые стратегически-важные войска, заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв.
Как подчеркнул парламентарий, к примеру, часть ВС России выполняет "исключительно важные" задачи, не связанные со спецоперацией на Украине напрямую.
"Уберём ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот за исключением сухопутной составляющей, ВВС, особенно транспортную и дальнюю авиацию, которая выполняет свои исключительные задачи, то поймём, что сухопутные войска, которые сейчас на Украине работают, составляют 280 тысяч человек", — цитирует Гурулёва SM.News.
Кроме того, генерал-лейтенант в отставке подчеркнул, что не более 30 процентов — это контрактники.
По словам Гурулёва, 300 тысяч человек, которых мобилизовали — громадная сила, в случае правильной подготовки, которую сейчас демонстрируют на российских полигонах.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.