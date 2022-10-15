Гурулёв о том, где армия РФ в 1,15 миллиона человек: уберём флот и ВВС

Штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации почти 1 миллион 150 тысяч, но из этого количества необходимо "убрать" некоторые стратегически-важные войска, заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв.

Как подчеркнул парламентарий, к примеру, часть ВС России выполняет "исключительно важные" задачи, не связанные со спецоперацией на Украине напрямую.

"Уберём ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот за исключением сухопутной составляющей, ВВС, особенно транспортную и дальнюю авиацию, которая выполняет свои исключительные задачи, то поймём, что сухопутные войска, которые сейчас на Украине работают, составляют 280 тысяч человек", — цитирует Гурулёва SM.News.

Кроме того, генерал-лейтенант в отставке подчеркнул, что не более 30 процентов — это контрактники.

По словам Гурулёва, 300 тысяч человек, которых мобилизовали — громадная сила, в случае правильной подготовки, которую сейчас демонстрируют на российских полигонах.