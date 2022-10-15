В Киевской области ВС РФ поразили военный объект

В Киевской области слышны взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Также сообщается, что в Киеве после взрыва что-то дымит.

"Местные власти подтвердили ракетный удар по цели в Киевской области. На месте прилёта начался пожар", — пишет портал.

Рано утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что сам удар пришёлся до объявления воздушной тревоги, что может намекать на применение гиперзвукового оружия, подытожил журналист.