В Киевской области слышны взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Также сообщается, что в Киеве после взрыва что-то дымит.
"Местные власти подтвердили ракетный удар по цели в Киевской области. На месте прилёта начался пожар", — пишет портал.
Рано утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что сам удар пришёлся до объявления воздушной тревоги, что может намекать на применение гиперзвукового оружия, подытожил журналист.
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