Стремоусов: атаковавшие Белгород самолёты Украины сбили перед аэродромом

Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Перед ракетным ударом по Белгороду 13 октября Генштаб ВСУ отправил два истребителя МиГ-29А и Су-27, вооружение которых составляли американские противорадарные ракеты AGM-88C/D, на подавление российской ПВО. Самолёты шли на сверхнизкой высоте, скрываясь от радаров, но для запуска ракет совершили кратковременный "скачок" на высоту 3,5-5 тысяч метров.

Когда украинские пилоты уже были уверены в завершении своей миссии, они были обнаружены и сбиты.

"В тот момент, когда оба лётчика запросили посадку на авиабазе в Миргороде, в задних полусферах машин разорвались две ракеты", — добавил Стремоусов.

Он предположил, что истребители сбили из зенитных ракетных комплексов С-300, а целеуказание осуществлял самолёт-разведчик А-50.

Накануне Белгородскую область вновь пытались обстрелять с территории Украины двумя тактическими ракетами "Точка-У", но боеприпасы были уничтожены далеко от цели.