Военкор Харченко заявил об улучшении тактики ВС РФ и о проблемах на передовой

В зоне спецоперации наблюдаются улучшения в части ведения боевых действий. Это касается не только нанесения ударов по критической инфраструктуре в тылу врага, но и изменений в тактике обороны.

По данным Telegram-канала "Свидетели Байрактара", авторами которого являются военкоры РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, на линии обороны ведётся "работа над ошибками".

"К ЛБС подвозят бетонные колпаки и противотанковые надолбы. Солдаты курят и глубже вгрызаются в землю. Наверху явно поняли всю серьёзность положения и готовятся встречать противника", - говорится в сообщении.

Однако оперативные решения ещё не приняты на всех направлениях. К примеру, подкрепления к передовой перебрасывается колоннами, что является небезопасным ввиду наличия у противника спутниковых разведданных, предоставляемых ему западными союзниками. Скопления сил могут оказаться под огнём HIMARS.

"Рассредоточение и маскировка спасают жизни бойцов. Это аксиома этой войны", — пишет Харченко.

Ранее комбат Александр Ходаковский сообщил о перемене снабжения ВС РФ: на передовую поставляются современные средства технической разведки, способные улучшить работу артиллерии.