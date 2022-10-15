В зоне спецоперации наблюдаются улучшения в части ведения боевых действий. Это касается не только нанесения ударов по критической инфраструктуре в тылу врага, но и изменений в тактике обороны.
По данным Telegram-канала "Свидетели Байрактара", авторами которого являются военкоры РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, на линии обороны ведётся "работа над ошибками".
"К ЛБС подвозят бетонные колпаки и противотанковые надолбы. Солдаты курят и глубже вгрызаются в землю. Наверху явно поняли всю серьёзность положения и готовятся встречать противника", - говорится в сообщении.
Однако оперативные решения ещё не приняты на всех направлениях. К примеру, подкрепления к передовой перебрасывается колоннами, что является небезопасным ввиду наличия у противника спутниковых разведданных, предоставляемых ему западными союзниками. Скопления сил могут оказаться под огнём HIMARS.
"Рассредоточение и маскировка спасают жизни бойцов. Это аксиома этой войны", — пишет Харченко.
Ранее комбат Александр Ходаковский сообщил о перемене снабжения ВС РФ: на передовую поставляются современные средства технической разведки, способные улучшить работу артиллерии.
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