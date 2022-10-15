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Военкор Гусельников: моральный дух ВСУ упал — не хочется воевать, когда один

Силовые структуры

Боевой дух ВСУ сильно упал, заявил военный корреспондент Андрей Гусельников. По его словам, украинские боевики месяцами не покидают окопы, а некоторых батальонах остаётся по одному человеку.

"Когда ты постоянно находишься в окопах, месяц, другой, полгода. Украинские солдаты жаловались, что они несколько месяцев находятся в окопах, не могут отдохнуть. Ребят, добро пожаловать на фронтовой ад", — пояснил военкор "Соловьёв Live".

Кроме того, формирование батальонов происходит хаотично, подчеркнул Гусельников. По его словам, есть подразделения, где осталось по одному боевику.

"Моральный дух украинских военных сильно упал в связи с большими потерями — никогда не хочется воевать, когда в твоём подразделении кроме тебя никого не осталось", — резюмировал военкор.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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