Боевой дух ВСУ сильно упал, заявил военный корреспондент Андрей Гусельников. По его словам, украинские боевики месяцами не покидают окопы, а некоторых батальонах остаётся по одному человеку.
"Когда ты постоянно находишься в окопах, месяц, другой, полгода. Украинские солдаты жаловались, что они несколько месяцев находятся в окопах, не могут отдохнуть. Ребят, добро пожаловать на фронтовой ад", — пояснил военкор "Соловьёв Live".
Кроме того, формирование батальонов происходит хаотично, подчеркнул Гусельников. По его словам, есть подразделения, где осталось по одному боевику.
"Моральный дух украинских военных сильно упал в связи с большими потерями — никогда не хочется воевать, когда в твоём подразделении кроме тебя никого не осталось", — резюмировал военкор.
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