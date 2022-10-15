Сивков и Комаров заговорили о решающей битве за Херсон и возможном подрыве дамбы

В Херсонской области властями рекомендовано временно покинуть регион, для этого работает переправа через Днепр, организованы выезды автобусами. Однако эвакуацию никто не объявлял, все указания носят рекомендательный характер.

Военные эксперты делают предположения, как будут развиваться события на Херсонском направлении.

"Видимо, у них есть данные от наших военных. О возможной попытке прорыва, о попытке крупномасштабного наступления ВСУ. Для этого противник будет применять орудия, артиллерию. Для предотвращения жертв среди мирного населения и предлагается эвакуация гражданских из возможной зоны боевых действий", — говорит Константин Сивков в беседе с "МК".

Это можно рассматривать как "решающую битву за Херсон", подчеркнул он. Также эксперт сообщает, что ВСУ сосредоточили на данном направлении крупную группировку сил. Поэтому ВС РФ будут использовать авиацию и артиллерию для уничтожения противника.

"По всей видимости, наша сторона готовит там огневые мешки, чтобы уничтожить максимальное количество личного состава и бронетехники ВСУ", — отмечает Сивков.

Кроме того, серьёзной ситуация остаётся с Каховской ГЭС. Подрыв плотины может привести к опасным последствиям, считает доктор технических наук, руководитель НТЦ «Взрывоустойчивость» Московского государственного строительного университета Александр Комаров:

"В результате удара может образоваться разного размера дыра — щель в теле плотины. Специалисты называют это прораном. Если плотина будет полностью разрушена, то волна прорыва будет около 8 метров. Она равна половине величины напора воды в водохранилище. Расчетный напор Каховского водохранилища — 16 метров. Есть такое понятие, как газогидравлическая аналогия, суть её в том, что волна прорыва описывается теми же уравнениями, что и воздушная ударная волна".

Те люди, кто попадёт под эту волну прорыва, погибнут, так как по силе она похожа на цунами, заключил Комаров.