Газета Красноярского края "Власть труда" сообщила о смертях четверых жителей региона в ходе спецоперации на Украине. Позже стало известно ещё о троих погибших.
Трое погибших мобилизованных были призваны 26 сентября из Минусинска, ещё один — из поселка Зелёный Бор. Возраст погибших — 23 года, 27, 35 и 40 лет. Они проходили учебную подготовку в Омске, а через неделю были отправлены в зону боевых действий.
Издание пишет, ссылаясь на информацию, полученную от родственников погибших, что смерть настигла россиян в Херсонской области 5 и 7 октября.
14 октября информация о погибших была дополнена. Стало известно о смертях в ходе СВО ещё троих мобилизованных из Красноярского края. Сообщения подтвердили в военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска. Мужчины погибли 8 октября, меньше, чем через две недели после того, как их призвали в рамках частичной мобилизации.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ начали наступление в регионе.
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