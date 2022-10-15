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Четверо мобилизованных россиян погибли в Херсонской области в ходе СВО

Силовые структуры

Газета Красноярского края "Власть труда" сообщила о смертях четверых жителей региона в ходе спецоперации на Украине. Позже стало известно ещё о троих погибших. 

Четверо мобилизованных россиян погибли в Херсонской области в ходе СВО

Трое погибших мобилизованных были призваны 26 сентября из Минусинска, ещё один — из поселка Зелёный Бор. Возраст погибших — 23 года, 27, 35 и 40 лет. Они проходили учебную подготовку в Омске, а через неделю были отправлены в зону боевых действий.

Издание пишет, ссылаясь на информацию, полученную от родственников погибших, что смерть настигла россиян в Херсонской области 5 и 7 октября.

14 октября информация о погибших была дополнена. Стало известно о смертях в ходе СВО ещё троих мобилизованных из Красноярского края. Сообщения подтвердили в военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска. Мужчины погибли 8 октября, меньше, чем через две недели после того, как их призвали в рамках частичной мобилизации.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ начали наступление в регионе.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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