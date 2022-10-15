МО РФ: идут бои на всех направлениях фронта, попытки прорывов ВС Украины сорваны

Министерство обороны России сообщает о боях на Лиманском, Херсонском, Купянском и Запорожском направлениях. Попытки прорывов украинской армии сорваны.

Известны подробности по всем фронтам спецоперации:

ВСУ была предпринята попытка вести разведку боем около населённых пунктов Макеевка и Сергеевка (ЛНР) и Новосадовое и Торское (ДНР).

В Харьковской области (населённый пункт Двуречное) переправа через реку Оскол ротной тактической группы ВС Украины сорвана. Авиация и артиллерия ВС РФ ликвидировала сверх 30 боевиков противника, 2 пикапа и 4 бронеавтомобиля.

Речная десантная операция ВСУ сорвана в Запорожье.

Российская авиация уничтожила более 50 военнослужащих, 2 баржи, 5 танков, 4 БМП и 5 быстроходных катеров противника в бухте Каховского водохранилища рядом с населённым пунктом Осокоровка Херсонской области.

Все атаки ВСУ были отражены, сообщают в ведомстве. Ликвидировано порядка 120 украинских боевиков, 17 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.