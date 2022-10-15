Министерство обороны России сообщает о боях на Лиманском, Херсонском, Купянском и Запорожском направлениях. Попытки прорывов украинской армии сорваны.
Известны подробности по всем фронтам спецоперации:
Все атаки ВСУ были отражены, сообщают в ведомстве. Ликвидировано порядка 120 украинских боевиков, 17 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.