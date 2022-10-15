В Белгородской области воспламенилась нефтебаза в ходе обстрела со стороны ВСУ.
Сообщается о повреждении одного резервуара из десяти.
О ЧП написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём микроблоге.
"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", — сообщил глава региона.
Ранее сообщалось, что после обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась электроподстанция.
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