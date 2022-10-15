ЧП в Белгородской области: один из снарядов ВСУ попал в нефтебазу

В Белгородской области воспламенилась нефтебаза в ходе обстрела со стороны ВСУ.

Сообщается о повреждении одного резервуара из десяти.

О ЧП написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём микроблоге.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что после обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась электроподстанция.