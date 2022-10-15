Алёхин: наёмники из Польши расстреливают мирных жителей в Харьковской области

Командование ВСУ засылают на границу Белгородской области диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). В Харьковской области сформированы целые подразделения таких групп, в составе которых особенно много наёмников из Польши. Об этом сообщает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, который живёт Белгороде.

По его словам, польские наёмники не только состоят в ДРГ, но также действуют заодно с членами "Кракена"*, совершая карательные операции против гражданского населения, в том числе расстреливают мирных жителей.

"Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер", — указал Алехин в интервью "Украина.ру".

При этом обозреватель уверен, что полномасштабного вторжения в Белгородскую область со стороны ВСУ не будет из-за отсутствия сил и средств.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ