Командование ВСУ засылают на границу Белгородской области диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). В Харьковской области сформированы целые подразделения таких групп, в составе которых особенно много наёмников из Польши. Об этом сообщает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, который живёт Белгороде.
По его словам, польские наёмники не только состоят в ДРГ, но также действуют заодно с членами "Кракена"*, совершая карательные операции против гражданского населения, в том числе расстреливают мирных жителей.
"Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер", — указал Алехин в интервью "Украина.ру".
При этом обозреватель уверен, что полномасштабного вторжения в Белгородскую область со стороны ВСУ не будет из-за отсутствия сил и средств.
* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ
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