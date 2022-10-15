Днём 15 октября на территории Украины вновь раздались взрывы. По данным военных корреспондентов "Русской весны", ракетные удары были нанесены из Крыма.
Украинские Telegram-каналы публикуют видеокадры пуска ракет, заявляя, что на кадрах продемонстрирована работа системы противовоздушной обороны. По версии "РВ", на видеороликах показан пуск ракет по военным целям, а не ПВО. В связи с этим в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Также есть сообщения о пуске ракет в направлении Запорожья, а дронов-камикадзе — в сторону Днепропетровска.
"После удара ракетные комплексы уже сменили дислокацию", — уточняется в издании.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.