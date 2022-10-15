По целям на Украине нанесён ракетный удар с территории Крыма

Днём 15 октября на территории Украины вновь раздались взрывы. По данным военных корреспондентов "Русской весны", ракетные удары были нанесены из Крыма.

Украинские Telegram-каналы публикуют видеокадры пуска ракет, заявляя, что на кадрах продемонстрирована работа системы противовоздушной обороны. По версии "РВ", на видеороликах показан пуск ракет по военным целям, а не ПВО. В связи с этим в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Также есть сообщения о пуске ракет в направлении Запорожья, а дронов-камикадзе — в сторону Днепропетровска.

"После удара ракетные комплексы уже сменили дислокацию", — уточняется в издании.