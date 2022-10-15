ВКС РФ нанесли удары по отступающим на свои позиции остаткам ВСУ под Херсоном

Сегодня утром украинская армия под прикрытием артиллерии попыталась начать масштабное наступление в Херсонской области, однако оно захлебнулось.

Минобороны РФ сообщило, что попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и Херсонском направлениях были успешно отражены. Уничтожены 120 военных, 25 бронемашин, а также пять возведённых ВСУ переправ через реку Ингулец. Попытки развить атаку были сделаны районе села Дудчаны, Садок и Ищенка на севере Херсонской области.

По данным "Военного обозрения", остатки отрядов ВСУ пытаются вернуться на исходные позиции, однако сталкиваются с проблемами из-за накрываемого их огня пилотируемой авиации ВКС РФ.

"Российские ВКС предпринимают все меры, чтобы противник не смог перегруппироваться для новой попытки контрнаступления", — резюмирует источник.