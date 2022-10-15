Грузовые самолёты из Ирана продолжают прибывать в Российскую Федерацию.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В аэропорт Внуково из Тегерана опять прилетел тяжёлый транспортный самолет Ил-76 авиакомпании из Ирана Pouya Air, аффилированной с КСИР, отмечают военкоры.
"Наиболее вероятный груз — иранские БПЛА-камикадзе "Араш", имеющие более мощные боезаряды, чем "Шахид-136", — сообщает издание.
А тем временем, дроны-камикадзе "Герань-2" уничтожают автомобили и бронетехнику боевиков ВСУ на Криворожском направлении.
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