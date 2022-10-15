Сладков: обстановка на Херсонском направлении даёт повод для оптимизма

Обстановка на Херсонском направлении даёт повод для осторожного оптимизма — российская армия пока отбилась. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков, комментируя сегодняшнюю попытку прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным из разных источников, ВСУ скопили на Херсонском направлении до 60 тысяч человек, заметил журналист.

"Говорится, что вперёд пошли две бригады и танковый батальон. Это уже похоже на кулак. Да, применяли ВСУ и давшие результат под Лиманом малые летучие отряды на стыках наших позиций. И тут мимо. Наступление противника остановлено, отход на исходный рубеж затруднён", — констатировал репортёр.

Он считает, что использование российской армией разведывательной беспилотной авиации, артиллерии, штурмовой пилотируемой и ударной беспилотной авиации говорит об улучшении взаимодействия наших видов и родов войск. И это одна из ступеней к успеху.

После такой дружной работы авиации и артиллерии и стойкости наземных войск аккуратный оптимизм у нас есть, главное продержаться до прибытия подкрепления, заключил военкор.