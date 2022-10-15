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МИД Китая призывает сограждан немедленно покинуть Украину

Силовые структуры

Министерство иностранных дел Китая призывает своих граждан срочно покинуть Украину.

Об этом сообщили Telegram-канале военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Такого ещё не было с начала специальной военной операции. По всей вероятности, на этот раз и очень скоро российские Вооружённые силы там предпримут что-то серьёзное, комментирует ситуацию ведущий "Первого" канала Руслан Осташко.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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