Российская армия продолжает работать по критической инфраструктуре Украины.
"В ночь на 16 октября объявленая воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и на территории Запорожской области, временно подконтрольной Киеву", — сообщает в своём аккаунте мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.
Напомним, МИД Китая призвал сограждан немедленно покинуть Украину.
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Опубликован видеоролик, на котором ВСУ пытаются сбить дрон "Шахид" ВС РФ.