Российская армия продолжает работать по критической инфраструктуре Украины.

"В ночь на 16 октября объявленая воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и на территории Запорожской области, временно подконтрольной Киеву", — сообщает в своём аккаунте мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.