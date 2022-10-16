Украина готовит новый удар по Крымскому мосту после начала ремонта переправы

Киев готовится к нанесению второго удар по Крымскому мосту, заявил украинский военный эксперт Роман Свитан в эфире местного СМИ.

Он отметил, что атака будет произведена "в ближайшие недели".

"Задачей первого удара было перерезать линию снабжения с Тамани на Крым. Полностью она выполнена не была, поэтому для полного выполнения задачи будет второй удар. Обязательно будет", — заверил Свитан журналистов.

Он предположил, что атаку осуществят после начала строительных работ, когда к переправе подойдут инженерные плавсредства, чтобы их также уничтожить.

"Мост будет полностью разрушен", — пригрозил украинец.

Накануне ВСУ пытались атаковать тактическими ракетами "Точка-У" Белгородскую область, но оба боеприпасы были сбиты ПВО.