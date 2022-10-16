Киев готовится к нанесению второго удар по Крымскому мосту, заявил украинский военный эксперт Роман Свитан в эфире местного СМИ.
Он отметил, что атака будет произведена "в ближайшие недели".
"Задачей первого удара было перерезать линию снабжения с Тамани на Крым. Полностью она выполнена не была, поэтому для полного выполнения задачи будет второй удар. Обязательно будет", — заверил Свитан журналистов.
Он предположил, что атаку осуществят после начала строительных работ, когда к переправе подойдут инженерные плавсредства, чтобы их также уничтожить.
"Мост будет полностью разрушен", — пригрозил украинец.
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