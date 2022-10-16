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Минобороны РФ: ефрейтор Колесниченко один уничтожил четырёх диверсантов ВСУ

Силовые структуры

Министерство обороны России рассказало о подвиге ефрейтора Дмитрия Колесниченко. Отвага бойца помогла ликвидировать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Минобороны РФ: ефрейтор Колесниченко один уничтожил четырёх диверсантов ВСУ

Старший водитель Колесниченко доставлял припасы и прочие материальные средства российским подразделениям на передовую. Ему не раз приходилось совершать рейсы под артиллерийским и минометным огнем боевиков, уточнили в ведомстве.

В один из дней колонна автомобилей подверглась нападению украинской ДРГ. В ходе боя ефрейтор прицельным огнем ликвидировал четверых диверсантов, чем внёс весомый вклад в уничтожение всей группы националистов.

Вскоре после этого он участвовал в обороне одного из населённых пунктов и в бою с наступающими боевиками смог уничтожить шесть солдат неприятеля.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали о старшем сержанте Иване Невмержицком, уничтожившим в одиночку целое подразделение ВСУ.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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