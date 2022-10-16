Министерство обороны России рассказало о подвиге ефрейтора Дмитрия Колесниченко. Отвага бойца помогла ликвидировать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
Старший водитель Колесниченко доставлял припасы и прочие материальные средства российским подразделениям на передовую. Ему не раз приходилось совершать рейсы под артиллерийским и минометным огнем боевиков, уточнили в ведомстве.
В один из дней колонна автомобилей подверглась нападению украинской ДРГ. В ходе боя ефрейтор прицельным огнем ликвидировал четверых диверсантов, чем внёс весомый вклад в уничтожение всей группы националистов.
Вскоре после этого он участвовал в обороне одного из населённых пунктов и в бою с наступающими боевиками смог уничтожить шесть солдат неприятеля.
Ранее в российском военном ведомстве рассказали о старшем сержанте Иване Невмержицком, уничтожившим в одиночку целое подразделение ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.