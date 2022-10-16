Британская разведка пугает Украину Белорусским фронтом

Британская разведка MI-6 передала Офис Президента и Генштаб Украины очередную порцию разведданных.

Об этом сегодня пишут новостные Telegram-каналы Незалежной со ссылкой на "инсайдера из правительства".

Согласно очередной "утечке", британские разведчики предупредили украинское командование, что Генштабом России "ведётся подготовка к открытию нового фронта на севере Украины, чтобы сковать атакующий потанцевал ВСУ". Пишут, что уже в октябре атаковать Незалежную будут со стороны Белоруссии, а вот массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам, Кремль, якобы, "решил приостановить до ноября".

В качестве подтверждения инсайда приводят слова Владимира Путина, заявившего в Астане, что "сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине".

"Во всяком случае сейчас, пока, сейчас другие задачи состоят", — сказал российский президент.