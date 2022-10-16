Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Egypttoday: Посольство Египта в Киеве призывает граждан срочно покинуть Украину
Тактика мобильных отрядов ВСУ подвела их под Херсоном и привела к потерям
На Украине прозрели: "Ленд-лиз США потопит остатки экономики. Но есть вариант"
Аббас сказал Путину, что не доверяет США: Белый дом "глубоко разочарован"
Военкор Сапоньков: под Херсоном ВСУ потеряли до полка танков и батальон пехоты
Командир медгруппы ВС РФ заявил, что ВСУ намеренно наносят удары по медчастям
Стремоусов: ВСУ после вчерашнего "наступления" зализывают раны и собирают тела
Украинские боевики нанесли удар по мэрии Донецка
Си Цзиньпин: Китай готов применить военную силу для воссоединения с Тайванем

Британская разведка пугает Украину Белорусским фронтом

Силовые структуры » Министерство обороны

Британская разведка MI-6 передала Офис Президента и Генштаб Украины очередную порцию разведданных.

Британская разведка пугает Украину Белорусским фронтом

Об этом сегодня пишут новостные Telegram-каналы Незалежной со ссылкой на "инсайдера из правительства".

Согласно очередной "утечке", британские разведчики предупредили украинское командование, что Генштабом России "ведётся подготовка к открытию нового фронта на севере Украины, чтобы сковать атакующий потанцевал ВСУ". Пишут, что уже в октябре атаковать Незалежную будут со стороны Белоруссии, а вот массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам, Кремль, якобы, "решил приостановить до ноября".

В качестве подтверждения инсайда приводят слова Владимира Путина, заявившего в Астане, что "сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине".

"Во всяком случае сейчас, пока, сейчас другие задачи состоят", — сказал российский президент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Стремоусов: атаковавшие Белгород самолёты Украины сбили перед аэродромом

Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: атаковавшие Белгород самолёты Украины сбили перед аэродромом
Rusvesna опубликовала кадры боя между дроном "Шахид" ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Rusvesna опубликовала кадры боя между дроном "Шахид" ВС РФ и ВСУ
Военные новости
В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными
Силовые структуры
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта
Сергей Лебедев История дружбы России и Франции: светлые стороны времён Шарля де Голля Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера Ольга Лебедева Людмила Черткова The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит Людмила Черткова
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ нанесли удары по Белгороду из-за отвода ВС РФ из Харьковской области
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по отступающим на свои позиции остаткам ВСУ под Херсоном
По целям на Украине нанесён ракетный удар с территории Крыма
Силовые структуры
По целям на Украине нанесён ракетный удар с территории Крыма
Последние материалы
На Украине прозрели: "Ленд-лиз США потопит остатки экономики. Но есть вариант"
Аббас сказал Путину, что не доверяет США: Белый дом "глубоко разочарован"
Военкор Сапоньков: под Херсоном ВСУ потеряли до полка танков и батальон пехоты
Командир медгруппы ВС РФ заявил, что ВСУ намеренно наносят удары по медчастям
Стремоусов: ВСУ после вчерашнего "наступления" зализывают раны и собирают тела
Британская разведка пугает Украину Белорусским фронтом
Украинские боевики нанесли удар по мэрии Донецка
Си Цзиньпин: Китай готов применить военную силу для воссоединения с Тайванем
Латвию официально обвинили в расизме
Минобороны РФ: ефрейтор Колесниченко один уничтожил четырёх диверсантов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников