В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

В Белоруссию прибыли первые эшелоны с русскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, созданной "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике".

О прибытии российских военных сообщило Минобороны республики. Отмечается, что вновь созданная группировка будет состоять из "отдельных" формирований ВС РФ и армии РБ "по штату мирного времени".

О численности российского контингента пока ничего не сообщается, также нет информации о видах и родах прибывающих войск. Известно только, что после изменённое законодательство России позволяет включать в состав этих частей мобилизованных.