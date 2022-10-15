В Белоруссию прибыли первые эшелоны с русскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, созданной "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике".
О прибытии российских военных сообщило Минобороны республики. Отмечается, что вновь созданная группировка будет состоять из "отдельных" формирований ВС РФ и армии РБ "по штату мирного времени".
О численности российского контингента пока ничего не сообщается, также нет информации о видах и родах прибывающих войск. Известно только, что после изменённое законодательство России позволяет включать в состав этих частей мобилизованных.
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