Стремоусов: ВСУ после вчерашнего "наступления" зализывают раны и собирают тела

Отлаженные действия российских войск позволили сорвать контрнаступление украинских боевиков на Херсонском направлении, рассказал Кирилл Стремоусов.

Националисты отправились "зализывать раны" и собирать тела своих сослуживцев, добавил заместитель главы администрации Херсонской области.

Он отметил, что обороной руководил Герой России, командующий войсками ВДВ, генерал-полковника Михаил Теплинский.

"Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской Земле, будут прибиты к русской Земле", — предупредил Стремоусов.

Ранее чиновник рассказал, что атаковавшие Белгород украинские истребители были сбиты перед посадкой на аэродром.