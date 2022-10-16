Отлаженные действия российских войск позволили сорвать контрнаступление украинских боевиков на Херсонском направлении, рассказал Кирилл Стремоусов.
Националисты отправились "зализывать раны" и собирать тела своих сослуживцев, добавил заместитель главы администрации Херсонской области.
Он отметил, что обороной руководил Герой России, командующий войсками ВДВ, генерал-полковника Михаил Теплинский.
"Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской Земле, будут прибиты к русской Земле", — предупредил Стремоусов.
Ранее чиновник рассказал, что атаковавшие Белгород украинские истребители были сбиты перед посадкой на аэродром.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.