Попытка атаки на Херсонском направлении очень дорого обошлась ВСУ. Украинская армия потеряла до полка танков и батальон пехоты, сообщил военкор Роман Сапоньков.
Он рассказал, что наступающих киевских боевиков встречали десантники, морпехи и мотострелки ВС РФ, которых поддерживали артиллерия и авиация.
"Джентельменский набор, замешанный на хорошей координации", — отметил журналист.
По его словам, националисты потеряли подавляющее численное преимущество на фронте.
"Что, хохлуши, не смешно уже, когда соотношение сил не 10:1 в вашу пользу?" — задал боевикам вопрос Сапоньков.
Представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пояснил, что украинская армия после вчерашнего "наступления" зализывает раны и собирает тела.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.