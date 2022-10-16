Военкор Сапоньков: под Херсоном ВСУ потеряли до полка танков и батальон пехоты

Попытка атаки на Херсонском направлении очень дорого обошлась ВСУ. Украинская армия потеряла до полка танков и батальон пехоты, сообщил военкор Роман Сапоньков.

Он рассказал, что наступающих киевских боевиков встречали десантники, морпехи и мотострелки ВС РФ, которых поддерживали артиллерия и авиация.

"Джентельменский набор, замешанный на хорошей координации", — отметил журналист.

По его словам, националисты потеряли подавляющее численное преимущество на фронте.

"Что, хохлуши, не смешно уже, когда соотношение сил не 10:1 в вашу пользу?" — задал боевикам вопрос Сапоньков.

Представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пояснил, что украинская армия после вчерашнего "наступления" зализывает раны и собирает тела.