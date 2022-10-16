Тактика мобильных отрядов ВСУ подвела их под Херсоном и привела к потерям

Военные эксперты проанализировали последнюю попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ на Николаевско-Криворожском (Херсонском) направлении.

Накануне украинские войска пытались начать контрнаступление по правому берегу Днепра в направление села Мыловое. Армия Украины хотела прорвать оборону наших войск, чтобы выйти к Новой Каховке и Бериславу. На этом участке фронта противник задействовал около 55 тысяч бойцов.

Эксперты заметили, что генералы ВСУ использовали прежнюю тактику мобильных отрядов на легкобронированной технике с предварительной артподготовкой. На стыках позиций российских войск задействовали малые летучие отряды. Благодаря применению нашей армией разведывательной беспилотной авиации (предупреждает о начале движения противника) и артиллерии наступление противника провалилось. В результате ВСУ понесли потери при отступлении на прежние позиции.

"После такой дружной работы авиации и артиллерии и стойкости наземных войск аккуратный оптимизм у нас имеется", — отметил военкор Александр Сладков.