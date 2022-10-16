Консульские работники около десятка посольств выезжают из столицы Украины — Киева после переговоров с Кремлём.
Об этом с своём аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
Накануне Китай призвал своих граждан срочно покинуть Незалежную. Позже об этом заявил и Египет.
Сегодня утром в Киеве звучала сирена воздушной тревоги. Также воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.