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Консульские работники около десятка посольств срочно покидают Киев

Силовые структуры

Консульские работники около десятка посольств выезжают из столицы Украины — Киева после переговоров с Кремлём.

Об этом с своём аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

Накануне Китай призвал своих граждан срочно покинуть Незалежную. Позже об этом заявил и Египет.

Сегодня утром в Киеве звучала сирена воздушной тревоги. Также воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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