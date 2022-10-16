Украинские националисты чрезвычайно обеспокоены неудачами под Артёмовском.
Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин, ссылаясь на свои источники.
Он отметил, что националисты резервом там пополняют формирования, в надежде удержать те, позиции, на которые их отбросила российская армия.
"Под Ивангород и Опытное они перебрасывают с других направлений подразделения 4-й бригады Нацгвардии и 36-й бригады морской пехоты. Пытаются удержаться и вернуть утраченные позиции", — сообщает портал.
На Краснолиманском направлении ударами ракет и артиллерии пресечены попытки ВСУ форсировать р. Жеребец в районах н. п. Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.