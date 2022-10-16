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Неонацисты очень обеспокоены неудачами под Артёмовском

Силовые структуры

Украинские националисты чрезвычайно обеспокоены неудачами под Артёмовском.

Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин, ссылаясь на свои источники.

Он отметил, что националисты резервом там пополняют формирования, в надежде удержать те, позиции, на которые их отбросила российская армия.

"Под Ивангород и Опытное они перебрасывают с других направлений подразделения 4-й бригады Нацгвардии и 36-й бригады морской пехоты. Пытаются удержаться и вернуть утраченные позиции", — сообщает портал.

На Краснолиманском направлении ударами ракет и артиллерии пресечены попытки ВСУ форсировать р. Жеребец в районах н. п. Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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