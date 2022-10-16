ВС РФ уничтожили колонну австралийских броневиков Bushmaster PMV ВСУ в зоне СВО

Ещё нынешним летом Австралия поставила для нужд ВСУ бронетранспортёры Bushmaster PMV в количестве 20 единиц и стоимостью порядка 38 миллионов долларов США.

Военные корреспонденты "Русской весны" показывают кадры разбитых броневиков. Вероятно, была уничтожена целая колонна Bushmaster PMV и другой техники украинской армии.

Bushmaster PMV — бронеавтомобиль с пуленепробиваемыми окнами, на крыше которого расположено 5 люков, а внутри может располагаться до 10 человек экипажа.