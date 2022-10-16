После наступления ВСУ на Херсонщине Шарий предрёк масштабный удар по Украине

ВСУ потерпели поражение при попытке атаки на Херсонском направлении. Армия Украины потеряла подавляющее численное преимущество на фронте. Журналист Анатолий Шарий прокомментировал произошедшее.

"Командование ВСУ по неизвестной пока причине посчитало возможным повторение харьковского бегства ВС РФ", — цитирует его слова "Русская Весна".

Однако российская армия вступила в бой, показав грамотную работу командиров. В итоге украинские войска потерпели поражение.

"Нейтралка завалена трупами наступавших", — отметил журналист.

По масштабам приготовлений и типам перебрасываемых самолётов Шарий сделал вывод, что "сантименты остаются в прошлом".