Подоляка заявил, что ВС РФ лишили ВСУ возможности эффективно атаковать позиции

Украинские войска могут осуществить прорыв на одном из направлений спецоперации, несмотря на острую нехватку резервов. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка. По его мнению, киевское руководство планирует наступление на Запорожскую область или на Херсон. Однако Херсонское направление стало для ВСУ настоящим кошмаром — любые попытки прорваться здесь приводят к колоссальным потерям, подчеркнул эксперт.

В других регионах украинские группировки столкнулись с аналогичными проблемами: боеспособность ВСУ слишком быстро заканчивается, отметил Подоляка. Ранее войска киевского режима предприняли попытку атаковать в районе Сватово, однако были отброшены назад. Подоляка считает, что ВС РФ хорошо укрепили линию обороны, прорыв которой превращается в сложную задачу для ВСУ.

"В целом уже видно, что противник не может быстро наступать. Тем более уже начинается распутица, и уже эффективно обходить наши позиции не получается, а позиции у нас уже довольно мощно эшелонированы, хорошие минные поля пройти будет трудно", — заявил журналист в программе "Большая игра".