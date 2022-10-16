Пленный боевик ВСУ заявил, что Киев лишал связи и информации группы на передовой

Командование украинской армии формирует группы из разных подразделений и отправляет их на передовую. Также киевское руководство лишает военнослужащих связи и не предоставляет дополнительные данные об обстановке. Об этом заявил пленный солдат из 53-ей бригады ВСУ.

По его мнению, командиры это делают для того, чтобы военнослужащие не смогли ориентироваться на местности. Он рассказал, что его группа была направлена в район населённого пункта Зайцево, где ВСУ находились под непрекращающимся артиллерийским огнём.

"Постоянно были прилёты. На пять минут отдых и опять: час, два могло длиться. У нас было десять человек на позиции, погибших было трое", — вспоминает пленный.

Более того, украинские солдаты не имели связи со стоящими рядом отрядами, поэтому не могли оставить позиции и переместиться.

"Не получилось бы уйти даже после многих мыслей, потому что там стоят "свои". Уходил бы — мало ли кто идёт — открыли бы огонь. А жить все хотят, сами понимаете. Либо бы миномётом тебя "накрыло", либо свои же", — цитирует слова пленного РИА Новости.