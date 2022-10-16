На вечер 16 октября Генштаб ВСУ приводит новую сводку. Так, сообщается, что ВС России наступают на Авдеевском и Артёмовском направлениях. Силами российской армии нанесён один ракетный и десять авиационных ударов, совершено восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в десяти населённых пунктах.
Вдоль всей линии фронта в зоне спецоперации по-прежнему идут бои, армия России ведёт разведку с воздуха и укрепляет свои позиции. ВС РФ концентрируют силу на выходе к границам Донецкой Народной Республики и сосредотачиваются на удержании занятых территорий.
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