В двух областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Незалежной, сообщили региональные власти.

"Внимание! Воздушная тревога — область", — говорится в сообщениях от полтавской администрации.

Кроме того, похожую информацию начиная с трёх часов ночи рассылают и в Николаевской области.