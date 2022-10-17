Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Незалежной, сообщили региональные власти.
"Внимание! Воздушная тревога — область", — говорится в сообщениях от полтавской администрации.
Кроме того, похожую информацию начиная с трёх часов ночи рассылают и в Николаевской области.
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В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.