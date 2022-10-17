Боец Росгвардии: диверсанты ВСУ пытались атаковать ЗАЭС на 40 лодках

Командир подразделения Росгвардии с позывным "Сапсан" показал, где была попытка высадки украинского десанта для захвата Запорожской АЭС.

В беседе с РИА Новости боец рассказал, что диверсанты вооружённых сил Украины (ВСУ) налетели на позиции российских военных со стороны Марганца. По его словам, всего было около 40 лодок, из которых половину удалось потопить, все боевики погибли.

Попытка прорыва была предпринята именно здесь, потому что в этом месте пологий берег, удобный для высадки десанта, пояснил командир.

Артподготовку диверсанты вели из американского оружия — гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, под обстрел попал находящийся недалеко дачный посёлок, в котором проживают люди, добавил он.