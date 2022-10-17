НАТО начинает учения Steadfast Noon с отработкой ядерных ударов

В понедельник, 17 октября, начинаются военные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Как сообщили в пресс-службе НАТО, в них поучаствуют 14 государств. Кроме того, будет задействовано порядка 60 самолётов.

"Учения, которые продлятся до 30 октября, не связаны с какими-либо мировыми событиями", — пояснили в альянсе.

Подчёркивается, что в рамках тренировочных испытаний с авиабазы Майнот (Северная Дакота) планируется запустить американские бомбардировщики B-52. Учебные полёты пройдут над Бельгией, Северным морем и Британией.

Ранее на сайте Bloomberg появилась статья, в которой отмечается, что октябрьские учения НАТО подразумевают вылеты на цели "с отработкой элементов экстренного прикрепления ракет и бомб, разведки и дозаправки". По информации агентства, руководство военного блока может скрывать истинные цели тренировок.