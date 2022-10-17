Дрон-камикадзе "Герань-2" уничтожил хранилище нефтепродуктов ВСУ в Николаеве

Ночью 17 октября барражирующий боеприпас ВКС РФ нанёс точный удар по хранилищу топлива в украинском городе Николаеве. Местные жители сообщают о крупном пожаре.

Горожане в соцсетях пишут, что пламя от горящей ёмкости с нефтепродуктами было видно за несколько километров. По оценкам специалистов, уничтожено несколько сотен тонн топлива.

Также в тёмное время суток российские дроны-камикадзе атаковали военные и инфраструктурные объекты в Одессе и Одесской области.