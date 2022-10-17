Ночью 17 октября барражирующий боеприпас ВКС РФ нанёс точный удар по хранилищу топлива в украинском городе Николаеве. Местные жители сообщают о крупном пожаре.
Горожане в соцсетях пишут, что пламя от горящей ёмкости с нефтепродуктами было видно за несколько километров. По оценкам специалистов, уничтожено несколько сотен тонн топлива.
Также в тёмное время суток российские дроны-камикадзе атаковали военные и инфраструктурные объекты в Одессе и Одесской области.
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