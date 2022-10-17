Российская оборонная корпорация "Уралвагонзавод" начинает крупную программу модернизации советских танков Т-62, которые отлично справляются с задачами и в горной местности, и в городских застройках. Об этом заявили в американском издании Military Watch Magazine (MWM).
Некоторые западные аналитики считают, что перезапуск советских танков говорит о результативности антироссийских санкций, которые нанесли удар по оборонному сектору.
"Если бы санкции стояли настолько остро, России было бы гораздо проще достать из резерва Т-72 и Т-80, чем модернизировать Т-62. Поэтому этот довод несостоятелен", - заявили эксперты в MWM.
На вооружении Украины нет современных танков. Более того, Киев зависит от Т-64, которые прошли незначительную модернизацию с 1970 года. Таким образом, украинской армии будет нечего противопоставить модернизированным Т-62, особенно на фоне нежелания стран НАТО направлять в Киев современные виды бронетехники, сделали вывод аналитики.
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