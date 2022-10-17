Арестович о полётах БПЛА РФ над Киевом — "Одиноко, медленно и печально"

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал положение российских БПЛА в небе Киева. Так, по его мнению, выглядит это "печально".

"Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит "Шахед" в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролёту некоторое нерядовое разнообразие. Я тоже хотел стрельнуть, но не успел", — заявил Арестович.

Ранее украинские власти сообщили об ударах на территории Киева и Одессы. В столице Украины загорелось здание национальной энергетической компании "Укрэнерго".